Covid, il bollettino di oggi 4 febbraio: 99.522 nuovi casi e 433 morti, tasso di positività all'11,2%.In calo ricoveri e terapie intensive (Di venerdì 4 febbraio 2022) il di oggi giovedì 4 febbraio : oggi 99.522 e 433 . Il tasso di positività è all'11,2%. Ieri erano stati 112.691 i contagi e 414 i morti registrati in 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) il digiovedì 499.522 e 433 . Ildiè all'11,2%. Ieri erano stati 112.691 i contagi e 414 iregistrati in 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute.

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - infoitinterno : Bollettino Covid 4 febbraio 2022, i contagi tornano sotto quota 100mila. I nuovi casi regione per regione - infoitinterno : Covid oggi Lombardia, 11.340 contagi e 77 morti: bollettino 4 febbraio - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Covid, scendono sotto i centomila i nuovi casi: 433 le vittime. - bizcommunityit : Covid oggi: bollettino Italia del 4 febbraio. Contagi e ricoveri in calo -