Covid, ancora in calo ricoveri e terapie intensive. Giù anche tasso positività. I DATI (Di venerdì 4 febbraio 2022) Diminuisce il numero di pazienti positivi negli ospedali italiani: i ricoverati con sintomi sono 19.000, 324 meno di ieri, mentre in rianimazione i posti letto occupati sono 1.440 (-17). Secondo il bollettino del 4 febbraio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 99.522 su 884.893 tamponi: la percentuale di contagiati è all'11,24% (era al 12,3%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 11.449.601 e i decessi 148.167 (+433) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 febbraio 2022) Diminuisce il numero di pazienti positivi negli ospedali italiani: i ricoverati con sintomi sono 19.000, 324 meno di ieri, mentre in rianimazione i posti letto occupati sono 1.440 (-17). Secondo il bollettino del 4 febbraio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 99.522 su 884.893 tamponi: la percentuale di contagiati è all'11,24% (era al 12,3%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 11.449.601 e i decessi 148.167 (+433)

