Copa del Rey | Alex Berenguer manda in estasi l’Athletic al 89?!

Leggi su zon

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Le coppe nazionali hanno sempre il loro fascino. Anche se alcuni le considerano dei titoli di Serie B, rispetto semmai alla vittoria del campionato, le coppe di lega regalano sempre delle emozioni uniche, e talvolta dei risultati inaspettati. La sfida a partita unica infatti può essere l’occasione perfetta per una piccola squadra di battere in modo clamoroso un big club. A testimonianza di ciò, ieri indel Rey è accaduto l’impronosticabile. Nel match che ha fatto eco alla Supercoppa spagnola, giocata nemmeno due settimane fa, il Real Madrid ha subito una scottante sconfitta in casa dell’Atlhetic Bilbao. I blancos avevano “matato” i baschi 1-2, vincendo così il loro primo titolo stagionale. Sconfitta che non è andata giù agli uomini di Marcelino, i quali hanno compiuto la vendetta perfetta negando la semifinale proprio ai neo ...