Chi è Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti ospite al Festival di Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti (ospite stasera al Festival di Sanremo 2022) da cui il cantante ha avuto una figlia? Classe 1969 e nata l’11 giugno. Tre anni più giovane di lui e originaria di Cortona, dove insieme al marito e la figlia vive da diversi anni, escluso un periodo passato negli Stati Uniti. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori. Di mestiere fa la fotografa e nel 2012 ha pubblicato un libro intitolato Tutti i giorni, che raccoglie i migliori scatti della sua vita passata con Jovanotti, il quale ha anche curato la prefazione dell’opera. Molto seguita sui social Francesca pubblica spesso scatti formato polaroid dei suoi viaggi con marito e figlia e momenti ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è, ladistasera aldi) da cui il cantante ha avuto una figlia? Classe 1969 e nata l’11 giugno. Tre anni più giovane di lui e originaria di Cortona, dove insieme al marito e la figlia vive da diversi anni, escluso un periodo passato negli Stati Uniti. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori. Di mestiere fa la fotografa e nel 2012 ha pubblicato un libro intitolato Tutti i giorni, che raccoglie i migliori scatti della sua vita passata con, il quale ha anche curato la prefazione dell’opera. Molto seguita sui socialpubblica spesso scatti formato polaroid dei suoi viaggi con marito e figlia e momenti ...

Advertising

sonotantaroba : @francesca_p42 Buona serata! C'è chi comincia dalla punta - LukaNeziri : Altri 3 minuti rubati all'uscita di Emma e Francesca. Sicuramente chi ha fatto la scaletta è etero. #Sanremo2022 - juliabbi : Chi dirige Francesca Michielin se Francesca Michielin canta nel duetto Emma/Francesca Michielin? #sanremo2022 - fadedthoughtsss : c’è chi aspetta Emma e Francesca michielin E CHI MENTE #Sanremo2022 - EricaPerugini : C'è chi aspetta le 21:36 per Emma e Francesca Michielin e chi mente! 'Baby one more time' (1999) #Sanremo #sanremo2022 -