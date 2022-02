Cesare Cremonini aggiorna sulle condizioni di salute del cameraman caduto al Festival di Sanremo | il post

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildi2022 sta riscuotendo un successo dietro l’altro. Anche la terza serata della kermesse canora, infatti, ha fatto registrare degli ascolti record, con uno share medio del 54,1%. Oltre alla prestigiosa selezione dei 25 cantanti in gara, ildiviene arricchito, ogni sera, dalla presenza di prestigiosi ospiti. La serata delle cover, vedrà sul palco, infatti, numerosi artisti che duetteranno con i cantanti in gara. Tra i vari nomi, anche Loredana Bertè, Gianluca Grignani e Fiorella Mannoia. Ma, anche nelle altre serate della kermesse canora, i Vip non sono mancati. Fiorello e Checco Zalone hanno intrattenuto il pubblico televisivo nelle prime due puntate., invece ha fatto ballare tutti nella terza serata del ...

MetaErmal : Che Artista meraviglioso Cesare Cremonini. Che bravo. #Sanremo2022 - trash_italiano : GRAZIE CESARE CREMONINI #Sanremo2022 - RaiUno : "Questa sera sei bellissima Se lo sai che non è finita abbracciami" ?Il medley di @CremoniniCesare è su RaiPlay ?…

State seguendo il Festival di Sanremo , giusto? Allora potrebbe non esservi sfuggito il piccolo incidente accaduto a un cameraman durante uno dei momenti di. Mentre il cantante si esibiva nel suo brano Poetica , sul palco dell'Ariston che in TV può sembrare molto grande, ma che in realtà non è, c'era anche l'operatore steadycam il cui ...Il super ospiteche, scrive qualcuno sui social, "si è preso il centimetro libero tra Dalla e De Gregori", ridà gola e gambe all'Ariston trasformato in discoteca con un medley dei ...Fiorello e Checco Zalone hanno intrattenuto il pubblico televisivo nelle prime due puntate. Cesare Cremonini, invece ha fatto ballare tutti nella terza serata del Festival di Sanremo. Durante la sua ...«Io vorrei farvi volare». Con questa frase Cesare Cremonini, superospite della terza serata di Sanremo 2022, aveva concluso tutti i suoi post social nei giorni antecedenti la sua (apprezzatissima) ...