Cassano durissimo contro Batistuta: "Invidioso, dei tipi come lui me ne sbatto. Corri vecchio, gli dicevo" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pare che non sia mai corso buon sangue tra Antonio Cassano e Gabriel Omar Batistuta ai tempi della Roma. L'ex giallorosso ha criticato l'argentino attraverso la sua biografia "Dico... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pare che non sia mai corso buon sangue tra Antonioe Gabriel Omarai tempi della Roma. L'ex giallorosso ha criticato l'argentino attraverso la sua biografia "Dico...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Cassano durissimo contro #Batistuta: 'Invidioso, dei tipi come lui me ne sbatto” - infoitsport : Cassano durissimo: “Vlahovic ha sbagliato scelta clamorosamente. Per la Juve investimento rischioso’ - infoitsport : Cassano durissimo: “Vlahovic ha sbagliato scelta clamorosamente. Per la Juve investimento rischioso’ -