Cagliari, vicina la cessione del difensore: accordo con il Fenerbahce (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sembra ormai imminente l’addio di Charalampos Lykogiannis al Cagliari. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il terzino sinistro ha rifiutato il rinnovo proposto dalla dirigenza rossoblù e potrebbe lasciare il club sardo nei prossimi giorni. Charalampos Lykogiannis Sempre secondo il noto giornalista, Lykogiannis avrebbe già trovato un accordo di massima con il Fenerbahce per i prossimi due anni e mezzo: il club turco vuole evitare sorprese o inserimenti di altre società a giugno ed pronto anche a pagare un indennizzo al Cagliari per anticipare l’operazione. La trattativa è ben avviata, si attende solo il via libero definitivo del presidente Giulini. Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sembra ormai imminente l’addio di Charalampos Lykogiannis al. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il terzino sinistro ha rifiutato il rinnovo proposto dalla dirigenza rossoblù e potrebbe lasciare il club sardo nei prossimi giorni. Charalampos Lykogiannis Sempre secondo il noto giornalista, Lykogiannis avrebbe già trovato undi massima con ilper i prossimi due anni e mezzo: il club turco vuole evitare sorprese o inserimenti di altre società a giugno ed pronto anche a pagare un indennizzo alper anticipare l’operazione. La trattativa è ben avviata, si attende solo il via libero definitivo del presidente Giulini.

Advertising

evil76 : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVO | #Juventus-#Nandez, la fumata bianca ora più vicina: le cifre pretese dal Cagliari per l'obbligo di risc… - bittenPear : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVO | #Juventus-#Nandez, la fumata bianca ora più vicina: le cifre pretese dal Cagliari per l'obbligo di risc… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ?? ESCLUSIVO | #Juventus-#Nandez, la fumata bianca ora più vicina: le cifre pretese dal Cagliari per l'obbligo di risc… - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO | #Juventus-#Nandez, la fumata bianca ora più vicina: le cifre pretese dal Cagliari per l'obbligo di r… - stefanoocortii : @TimBeck8613 @jacopoformia PPS: ad oggi l'uscita di #Izzo al #Cagliari è sempre più vicina, mentre noi ci allontani… -