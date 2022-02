“Basta, ha rotto”. Rivoluzione al GF Vip, Manila Nazzaro fatta fuori. E ora è lei a rischiare grosso (Di venerdì 4 febbraio 2022) Grande Fratello Vip, si cambia. Cosa? Ma è chiaro, cambia tutto. O quasi. Intanto come sanno bene tutti gli appassionati il reality di Alfonso Signorini è stato messo in pausa. Su Rai1 c’è il Festival di Sanremo condotto da Amadeus, che sta facendo ascolti record, e quindi meglio una dignitosa ritirata che una pesante sconfitta. Ma è quello che sta accadendo nella Casa a far discutere. Fin dall’ingresso di Delia Duran il comportamento di Manila Nazzaro è finito sotto l’occhio del ciclone. L’ex miss Italia, infatti, si è avvicinata molto alla moglie di Alex Belli. E questo ha inevitabilmente comportato la rottura con Soleil Sorge: “Con Sole non si riesce più a parlare, proprio zero – si è confidata tempo fa Manila con Sophie Codegoni e Giacomo Urtis – Ha fatto muro anche con me perchè comunque parlo con Delia. Mi dispiace tantissimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Grande Fratello Vip, si cambia. Cosa? Ma è chiaro, cambia tutto. O quasi. Intanto come sanno bene tutti gli appassionati il reality di Alfonso Signorini è stato messo in pausa. Su Rai1 c’è il Festival di Sanremo condotto da Amadeus, che sta facendo ascolti record, e quindi meglio una dignitosa ritirata che una pesante sconfitta. Ma è quello che sta accadendo nella Casa a far discutere. Fin dall’ingresso di Delia Duran il comportamento diè finito sotto l’occhio del ciclone. L’ex miss Italia, infatti, si è avvicinata molto alla moglie di Alex Belli. E questo ha inevitabilmente comportato la rottura con Soleil Sorge: “Con Sole non si riesce più a parlare, proprio zero – si è confidata tempo facon Sophie Codegoni e Giacomo Urtis – Ha fatto muro anche con me perchè comunque parlo con Delia. Mi dispiace tantissimo ...

