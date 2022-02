Ascolti TV Digital | Giovedì 3 febbraio 2022. In 197 mila per Sanremo su Raiplay. On demand Uomini e Donne tiene testa al Festival (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le curve del Festival di Sanremo Nella giornata di ieri, Giovedì 3 febbraio 2022, il programma più visto in diretta streaming è la terza serata del Festival di Sanremo 2022 con un amr-d di 197.000 (Sanremo Start a 168k, PrimaFestival a 60k). Grazie a Sanremo la Rai domina nel totale Tempo Speso (TTS) sul lineare nell’intera giornata (ma la curva ha un’impennata nella fascia di messa in onda del Festival). Il picco della seconda serata del Festival di Sanremo si è registrato alle 22.43 ed è pari ad un amr-d di 298.000 (qui la serata in diretta minuto per minuto). Nel confronto con le serate precedenti, si registra un calo in senso assoluto (da ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le curve deldiNella giornata di ieri,, il programma più visto in diretta streaming è la terza serata deldicon un amr-d di 197.000 (Start a 168k, Primaa 60k). Grazie ala Rai domina nel totale Tempo Speso (TTS) sul lineare nell’intera giornata (ma la curva ha un’impennata nella fascia di messa in onda del). Il picco della seconda serata deldisi è registrato alle 22.43 ed è pari ad un amr-d di 298.000 (qui la serata in diretta minuto per minuto). Nel confronto con le serate precedenti, si registra un calo in senso assoluto (da ...

