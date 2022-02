Ascoli vs Perugia | pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio alle ore 18.30 allo stadio del Duca disi affrontanovs. I padroni di casa attraversano un buon momento e sono reduci da due vittorie consecutive. Il Grifo cala il rendimento ultima la sconfitta in casalinga con il Pordenone.vs: da dove iniziamoUn’altra buona buona prestazione a Cosenza per mister Sottil. L’sbanca anche Cosenza e conferma il superlativo avvio del suo 2022. In uno dei campi storicamente più difficili il Picchio s’impone 3-1 aprendo alla grande anche il girone di ritorno. Gli inserimenti dei centrocampisti sono letali, il Picchio è sornione, controlla e fa davvero male nelle ripartenze. Mister Sottil si presenta alla gara con assenze di rilievo come Dionisi e Botteghin, ...

16.15 GIACOMELLI VECCHI " VIGILE IV: BONACINA VAR: GIUA AVAR: BOTTEGONIh. 18.30 MARCENARO SCHIRRU " D'ASCANIO IV: EMMANUELE VAR: SERRA AVAR: ...Se il Perugia ha iniziato la stagione con qualche défaillance, non si può dire la stessa cosa dell'Ascoli che è partito conquistando 6 punti in due sfide, centrando l'en plein nelle due trasferte, sul ...Ascoli e Perugia domani (ore 18,30) si affronteranno al Del Duca per l'undicesima volta in cadetteria. Nei dieci precedenti scontri andati in scena il bilancio è in perfetta parità con tre successi ...