Aktis Acquachiara | il campionato riparte dallo scontro diretto di Civitavecchia

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: riparte dallo scontro diretto di Civitavecchia il campionato dell’Aktis Acquachiara - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto: riparte dallo scontro diretto di Civitavecchia il campionato dell’Aktis Acquachiara - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: riparte dallo scontro diretto di Civitavecchia il campionato dell’Aktis Acquachiara - apetrazzuolo : Pallanuoto: riparte dallo scontro diretto di Civitavecchia il campionato dell’Aktis Acquachiara - napolimagazine : Pallanuoto: riparte dallo scontro diretto di Civitavecchia il campionato dell’Aktis Acquachiara -

Ultime Notizie dalla rete : Aktis Acquachiara

Il Mattino

Nell'incontro valevole per la settima giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2, l'unica partita disputata in tutto il programma, l'perde 12 - 9 ad Anzio contro ...Superiorità numeriche: RN Sori 3/9,5/10. - Advertisement -Riparte dall’insidiosa trasferta di Civitavecchia il percorso dell’Aktis Acquachiara che, nell’incontro valevole per l’undicesima giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2, affronta ...Disco verde. Si (ri)accendono i motori della serie A2. Subito trasferte impegnative per capitan Biagio Borrelli e soci, così come per Ciro Alvino e compagni. Per entrambe le ...