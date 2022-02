VIDEO Curling, Italia-Usa 8-4: highlights e sintesi. Constantini e Mosaner debuttano con una vittoria a Pechino 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cammino dell’Italia nel Curling alle Olimpiadi di Pechino 2022 sono iniziate alla grande, con Amos Mosaner e Stefania Constantini che hanno sconfitto gli Stati Uniti per 8-4, passando in svantaggio nel primo end, ma riuscendo a rimontare già nella seconda frazione con quattro punti. Nel terzo end gli azzurri hanno rubato la mano, allungando sul 5-1, prima di subire un parziale di 3-0 per mano della coppia a stelle e strisce. Sul 6-4 e all’ultimo tiro ecco che però gli statunitensi hanno commesso un grave errore, lisciando la stone e consegnando all’Italia i due punti dell’8-4 conclusivo. Un successo importante, con gli azzurri che torneranno in campo tra poco, alle 7.05, per affrontare la Svizzera e iniziare a sperare dunque in un piazzamento tra i migliori. Andiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cammino dell’nelalle Olimpiadi disono iniziate alla grande, con Amose Stefaniache hanno sconfitto gli Stati Uniti per 8-4, passando in svantaggio nel primo end, ma riuscendo a rimontare già nella seconda frazione con quattro punti. Nel terzo end gli azzurri hanno rubato la mano, allungando sul 5-1, prima di subire un parziale di 3-0 per mano della coppia a stelle e strisce. Sul 6-4 e all’ultimo tiro ecco che però gli statunitensi hanno commesso un grave errore, lisciando la stone e consegnando all’i due punti dell’8-4 conclusivo. Un successo importante, con gli azzurri che torneranno in campo tra poco, alle 7.05, per affrontare la Svizzera e iniziare a sperare dunque in un piazzamento tra i migliori. Andiamo ...

