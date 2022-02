Un bambino di due anni è morto cadendo dall'ottavo piano a Torino (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Un bambino di 15 mesi è morto dopo essere precipitato dall'ottavo piano di un palazzo di via Pacini, nella periferia nord della città. Il piccolo è caduto dalla finestra della casa dei nonni, a un'altezza di una ventina di metri, dopo essersi arrampicato su un divano del soggiorno. Al momento della tragedia il piccolo, di origine marocchina, era in casa con la nonna e la zia, quest'ultima trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco per un malore. "Era un bellissimo bambino, si trovava a casa dei nonni perché i genitori lavorano, ho sentito le urla mentre rientravo da fare la spesa e mi hanno detto cos'era accaduto. Sono una famiglia di bravissime persone" ha raccontato una vicina della famiglia. Sul corpicino sarà effettuata l'autopsia, anche ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Undi 15 mesi èdopo essere precipitatodi un palazzo di via Pacini, nella periferia nord della città. Il piccolo è cadutoa finestra della casa dei nonni, a un'altezza di una ventina di metri, dopo essersi arrampicato su un divano del soggiorno. Al momento della tragedia il piccolo, di origine marocchina, era in casa con la nonna e la zia, quest'ultima trasportata all'ospedale San GiovBosco per un malore. "Era un bellissimo, si trovava a casa dei nonni perché i genitori lavorano, ho sentito le urla mentre rientravo da fare la spesa e mi hanno detto cos'era accaduto. Sono una famiglia di bravissime persone" ha raccontato una vicina della famiglia. Sul corpicino sarà effettuata l'autopsia, anche ...

Advertising

fattoquotidiano : Torino, bambino di due anni cade dall’ottavo piano di un palazzo e muore - SkyTG24 : #Torino, cade dall'ottavo piano: morto bimbo di due anni - UffiziGalleries : #Buongiorno con #UffiziQuiz! Due mani si incontrano in un gesto tenerissimo fra madre e bambino. Riconoscete chi è… - streamakasette : io non mi stancherò mai di scrivere 'un bambino' oppure 'ha due anni' - claudios200 : Quel Leo ha due anni più di me, ma sembra che io sia un bambino e lui un adulto con famiglia già avviata, e questa… -