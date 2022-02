Sanremo 2022 | Terza Serata | la Scaletta con i Cantanti in gara e gli Ospiti

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli ascolti continuano a premiare un Festival disempre più al centro dell'interesse nazionale, fradiscussi e canzoni che dividono. Stasera ascolteremo tutti i 25in, come al solito su Rai1 dalle 20.45.

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - GenteVipNews : Colpo di scena sul vestito indossato da Lorena Cesarini a Sanremo 2022 - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Top e flop della seconda serata: il “Vessicchio gate”, Iva Zanicchi hot. Emma splendida splendente #Sanremo2022 @FQMagaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Occhiali da vista, chioma argentata, Drusilla Foer viene accolta da Amadeus che le dona un bellissimo mazzo di fiori gialli e la abbraccia. Il suo arrivo a, protagonista sul palco stasera, era attesissimo. Già alla conferenza stampa fa un grande show, ironica, diretta, con un lessico da signora chic: "Sono molto contenta di essere in questo luogo ..."Sapete perché l'ancella di Amadeus era a?". Selvaggia Lucarelli distrugge Lorena Cesarini: bomba e velenoC'è un autore napoletano dietro a ben 4 brani in gara a Sanremo quest'anno. Si tratta di Davide Petrella, classe 1985. Petrella ha co-firmato per il 72esimo Festival della canzone italiana i brani «O ...Drusilla Foer è a Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Andiamo a conoscere meglio qualcosa su di lei, sulla vita privata e su dove vive la nobildonna decaduta. Drusilla Foer a Sanremo 2022: chi è e dove ...