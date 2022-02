Sanremo 2022 | Tanani stona e finisce penultimo in classifica | “Ero convinto di aver fatto una figata Torno a casa | una mer*a”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Mi capiranno da morto.è strano, eh? Io ero lì, erodiuna.., una merda! Stupenda sta roba, tu vivi in una dimensione parallela, capito? Folle! Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c**o tiravo le stecche! Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live.c**o io volevo essere ultimo!“. Come si fa a non amare la sincerità di Tananai? Il cantante è uno dei giovani artisti esordienti sul palco dell’Ariston in questa 72esima edizione del Festival die in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha commentato con schiettezza ed ironia la sua performance durante la seconda serata della kermesse, spiegando di ...