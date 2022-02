Roma, «Voglio farla finita»: 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Attimi di paura per un uomo di 42anni che questa mattina ha cercato di farla finita. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, evitando pertanto il più triste degli epiloghi. Sono tuttavia da chiarire le cause che abbiamo portato l’uomo a compiere un gesto così estremo. Leggi anche: Roma, secondo suicidio in poche ore: uomo si lancia nel vuoto, morto sul colpo Roma, 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio I fatti questa mattina, intorno alle 9, su Ponte Tazio. Qui un uomo di 42 anni è salito sul parapetto manifestando chiari e pericolosi intenti suicidi. Provvidenziale l’intervento della Polizia locale — in transito nella zona per i consueti controlli — che è riuscita a far ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Attimi di paura per un uomo di 42anni che questa mattina ha cercato di. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, evitando pertanto il più triste degli epiloghi. Sono tuttavia da chiarire le cause che abbiamo portato l’uomo a compiere un gesto così estremo. Leggi anche:, secondo suicidio in poche ore: uomo si lancia nel vuoto, morto sul colpodidaI fatti questa mattina, intorno alle 9, su. Qui un uomo di 42 anni è salito sul parapetto manifestando chiari e pericolosi intenti suicidi. Provvidenziale l’intervento della Polizia locale — in transito nella zona per i consueti controlli — che è riuscita a far ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, «Voglio farla finita»: 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio - illtrytofixyouu : Vincenzo stamattina mi ha fatto ascoltare un audio di un dirigente dove gli dice NON TI VOGLIO DIRE NIENTE SULLA PA… - thriftkells : voglio qualcuno con cui andare a roma a visitare tutti i luoghi dove son stati i simuel. chiedo forse troppo?? - loveuxgoodbye : per chi di roma, mi consigliate ristoranti in zona parioli/prati vi prego non ho idee e non voglio andare sempre nei soliti - isabel__hlnzl : RT @louxswhs: io voglio avere questi contenuti per il resto della vita e bere con lui a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Voglio Sanremo, il vicentino Sangiovanni: Il palco del Festival? Una grande opportunit ... sempre mercoled sono state annunciate due nuove date del tour, il 19 ottobre a Roma e il 23 ... Esibirmi all'Ariston una sfida con me stesso perch voglio buttare fuori tutto quello che ho accumulato di ...

Checco Zalone mattatore al Festival ... d'origine senegalese ma vissuta a Roma. Emozionata, e va bene, ma anche impacciatissima quando ... 'Parto da qui perché questa è la mia gente, la gente vera, e voglio partire da qui, umiltà, Amadeus, ...

Roma, «Voglio farla finita»: 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio Il Corriere della Città Roma, «Voglio farla finita»: 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio Roma, 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio I fatti questa mattina, intorno alle 9, su Ponte Tazio. Qui un uomo di 42 anni è salito sul parapetto manifestando chiari e pericolosi intenti suicidi.

Quirinale: Renzi, 'è il momento di spegnere i riflettori sul Dis e sui Servizi' Roma, 3 feb (Adnkronos) - "E' il momento di spegnere i riflettori sul Dis, meno ne parliamo e meglio è. Non deve fare notizia o vuol dire che si è rotto qualcosa. Il mio appello è permettere alla ...

... sempre mercoled sono state annunciate due nuove date del tour, il 19 ottobre ae il 23 ... Esibirmi all'Ariston una sfida con me stesso perchbuttare fuori tutto quello che ho accumulato di ...... d'origine senegalese ma vissuta a. Emozionata, e va bene, ma anche impacciatissima quando ... 'Parto da qui perché questa è la mia gente, la gente vera, epartire da qui, umiltà, Amadeus, ...Roma, 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio I fatti questa mattina, intorno alle 9, su Ponte Tazio. Qui un uomo di 42 anni è salito sul parapetto manifestando chiari e pericolosi intenti suicidi.Roma, 3 feb (Adnkronos) - "E' il momento di spegnere i riflettori sul Dis, meno ne parliamo e meglio è. Non deve fare notizia o vuol dire che si è rotto qualcosa. Il mio appello è permettere alla ...