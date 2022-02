Roma | migliorano le condizioni di Pellegrini | al top per il match contro l’Inter

Leggi su calcionews24

Lorenzo è vicino al rientro a pieno ritmo dopo l'infortunio. Ieri ha svolto lavoro individuale, ma sarebbe pronto per tornare in campo. Come riportato da Il Messaggero, il capitano della Roma andrà in panchina il Genoa, ma l'obiettivo di Mourinho e un altro. L'allenatore giallorosso vuole infatti il suo capitano al meglio per la sfida al valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro, lo Special One vuole un al massimo della sua forma per puntare il colpaccio.