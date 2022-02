Renzi ancora dietro al Pd: 'Dovrà scegliere tra riformismo o il massimalismo di Cgil e Landini' (Di giovedì 3 febbraio 2022) La polemica è nota, ma Renzi - come tutti - sbaglia i riferimenti storici e politici. Perché sia il massimalismo che il riformismo erano correnti interne al movimento socialista. I riformisti volevano ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022) La polemica è nota, ma- come tutti - sbaglia i riferimenti storici e politici. Perché sia ilche ilerano correnti interne al movimento socialista. I riformisti volevano ...

Advertising

matteorenzi : Ieri da Bianca Berlinguer ho chiesto di fare presto. L’Italia non può aspettare ancora. E ho detto che auspico che… - cammarata_lee : @TeresaBellanova Ancora non gli è arrivato il messaggino di licenziamento?? Hanno ringraziato il tuo Renzi perchè è… - MaurizioFuochi : RT @kim__bianco: @1Marzia2 In politica tutto cambia per poi non cambiare nulla.... Abbiamo ancora Renzi, Letta, Casini e Mattarella in form… - ANTEO17 : RT @fforzano: Sta sbagliando alla grande, non mi riconosco nel suo concetto di 'M5S moderato e liberale', è cambiato (e non in meglio), mer… - ksnt63 : Simpatici i sondaggisti che non mettono mai - e dicasi MAI - in evidenza i partiti di sinistra che, pur nel loro pi… -