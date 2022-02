Regione Lazio, Corrotti (Lega): “Tutelare la professione di dog sitter” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “La professione di dog sitter pur essendo riconosciuta come forma di lavoro, essendo presente nei codici Ateco, non ha ancora una tutela giuridica che possa salvaguardare sia il benessere degli animali che i proprietari ed i veterinari”. Così Laura Corrotti, consigliere regionale e firmataria della proposta di legge “istituzione dell’elenco regionale dei dog sitter” “La scelta di istituire un elenco regionale – sottolinea Corrotti – definendo chi può iscriversi, le modalità di gestione, gli aggiornamenti e un apposito regolamento, tale da fornire ai proprietari i nominativi di operatori formati professionalmente è necessario per valorizzare le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione. La proposta presentata è una legge che mi auguro riceva ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Ladi dogpur essendo riconosciuta come forma di lavoro, essendo presente nei codici Ateco, non ha ancora una tutela giuridica che possa salvaguardare sia il benessere degli animali che i proprietari ed i veterinari”. Così Laura, consigliere regionale e firmataria della proposta di legge “istituzione dell’elenco regionale dei dog” “La scelta di istituire un elenco regionale – sottolinea– definendo chi può iscriversi, le modalità di gestione, gli aggiornamenti e un apposito regolamento, tale da fornire ai proprietari i nominativi di operatori formati professionalmente è necessario per valorizzare le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione. La proposta presentata è una legge che mi auguro riceva ...

