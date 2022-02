Rafa Nadal è affamato: “21 Slam non mi bastano, ma il futuro…” (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’appetito vien sempre mangiando. Anche per una leggenda vivente del tennis come Rafa Nadal. Lo spagnolo è tornato sui campi principali del grande tennis timbrando il cartellino nella terra dei canguri: sua, infatti, la vittoria agli Australian Open che hanno aperto, come da tradizione, la nuova stagione della racchetta. L’iberico ha raggiunto 21 Slam vinti, ma non vuole fermarsi a questo numero. Rafa Nadal senza freni: “Australia esperienza indimenticabile” Ecco le parole del tennista maiorchino che si è laureato, recentemente, campione degli Australian Open del 2022: “Non ho idea del numero di Slam che avrò vinto quando smetterò – ha detto Rafa Nadal in una conferenza stampa nella sua accademia tennistica a Maiorca -. Non molto tempo fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’appetito vien sempre mangiando. Anche per una leggenda vivente del tennis come. Lo spagnolo è tornato sui campi principali del grande tennis timbrando il cartellino nella terra dei canguri: sua, infatti, la vittoria agli Australian Open che hanno aperto, come da tradizione, la nuova stagione della racchetta. L’iberico ha raggiunto 21vinti, ma non vuole fermarsi a questo numero.senza freni: “Australia esperienza indimenticabile” Ecco le parole del tennista maiorchino che si è laureato, recentemente, campione degli Australian Open del 2022: “Non ho idea del numero diche avrò vinto quando smetterò – ha dettoin una conferenza stampa nella sua accademia tennistica a Maiorca -. Non molto tempo fa ...

Advertising

Eurosport_IT : RAFA NADAL FA LA STORIA! ?? Lo spagnolo vince gli Australian Open e diventa il 1° tennista a conquistare 21 titoli… - WeAreTennisITA : NADAL DIVENTA RE ??2??1?? ?? Nadal compie una rimonta capolavoro contro Medvedev, che sembrava poter chiudere il matc… - angelomangiante : Grazie Rafa. Nel giorno del tuo Slam numero 21, unico lassù, hai scelto il modo più epico per farlo. Sei stato comm… - efacilissimo : Bell'articolo - andreastoolbox : Nadal non si accontenta: '21 Slam non mi bastano, voglio essere il più titolato' | Sky Sport -