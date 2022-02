Quirinale, Fdi deposita proposta per divieto rielezione capo Stato (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha deciso di depositare alla Camera una norma di rango costituzionale per sancire il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica. Solo qualche mese fa, il Pd ha presentato un analogo disegno di legge, motivandolo con ragioni oggettive che spiegavano come i padri costituenti non considerassero la rieleggibilità del capo dello Stato un fatto normale ma a cui ricorrere solo in casi eccezionali come lo Stato di guerra”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Fratelli d’Italia chiede alle altre forze politiche di sottoscrivere questa proposta di legge alla Camera e, tramite il senatore La Russa, ha chiesto di apporre la propria firma alla proposta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha deciso dire alla Camera una norma di rango costituzionale per sancire ildidel Presidente della Repubblica. Solo qualche mese fa, il Pd ha presentato un analogo disegno di legge, motivandolo con ragioni oggettive che spiegavano come i padri costituenti non considerassero la rieleggibilità deldelloun fatto normale ma a cui ricorrere solo in casi eccezionali come lodi guerra”. Lo dichiara ilgruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Fratelli d’Italia chiede alle altre forze politiche di sottoscrivere questadi legge alla Camera e, tramite il senatore La Russa, ha chiesto di apporre la propria firma alla...

