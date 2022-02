Per avere successo una nazione deve far collaborare popolo ed élite (Di giovedì 3 febbraio 2022) La storia d’Italia degli ultimi tre decenni, durante quella che è chiamata “Seconda Repubblica”, è stata costellata da ripetute crisi e da un unico grande successo, l’ingresso nella moneta unica europea, che ha permesso, fungendo da rete di protezione del debito pubblico e dell’economia nazionale, di evitare le conseguenze più gravi di ognuna di quelle. In questo periodo è tuttavia completamente scomparsa la crescita economica: quella poca crescita che vi è stata negli anni favorevoli è stata più che interamente consumata dalle due ondate recessive del 2008-09 e del 2011-13 e alla fine del 2019, vigilia della tempesta economica generata dal Covid in parallelo a quella sanitaria, il Pil reale dell’Italia era ancora 3 punti percentuali al di sotto di quello del 1998, anno in cui l’Italia fu ammessa all’euro. In questi decenni la politica non è riuscita a guidare ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) La storia d’Italia degli ultimi tre decenni, durante quella che è chiamata “Seconda Repubblica”, è stata costellata da ripetute crisi e da un unico grande, l’ingresso nella moneta unica europea, che ha permesso, fungendo da rete di protezione del debito pubblico e dell’economia nazionale, di evitare le conseguenze più gravi di ognuna di quelle. In questo periodo è tuttavia completamente scomparsa la crescita economica: quella poca crescita che vi è stata negli anni favorevoli è stata più che interamente consumata dalle due ondate recessive del 2008-09 e del 2011-13 e alla fine del 2019, vigilia della tempesta economica generata dal Covid in parallelo a quella sanitaria, il Pil reale dell’Italia era ancora 3 punti percentuali al di sotto di quello del 1998, anno in cui l’Italia fu ammessa all’euro. In questi decenni la politica non è riuscita a guidare ...

teatrolafenice : ?? «Il dolore può badare a se stesso, ma per capire il pieno valore della gioia bisogna avere qualcuno accanto con… - Agenzia_Ansa : Gas e nucleare sono fonti energetiche utili alla transizione ecologica dell'Ue e possono avere, a determinate condi… - Raiofficialnews : “Gli #AscoltiTv della prima serata di @SanremoRai sono una grande soddisfazione per la #Rai. È un chiaro segnale di… - Mariang47614228 : RT @Io60921058: Chissà perché i sivax quando si ammalano chiamano i novax per avere i contatti dei medici che CURANO i pazienti con le cure… - GesuMioSignore : RT @ilCeppoFirenze: No alla grande distribuzione, no ai pesticidi, solo prodotti che fanno bene, a km0 e coltivati dai piccole aziende loca… -