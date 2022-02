Pechino 2022, Bach: “Peng Shuai ci ha detto che sta bene, ma verificheremo” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente del CIO, Thomas Bach, ha parlato in conferenza stampa al Main Media Centre di Pechino, alla vigilia della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali 2022. Ha parlato anche di Peng Shuai: “Dove viva Peng Shuai e quali siano le sue condizioni sono informazioni di cui disponiamo ma solo via videoconferenza con lei. Ci ha detto che vive a Pechino, che si può muovere liberamente, che trascorre del tempo con famiglia e amici. Adesso saremo in grado di passare al passo successivo, ovvero incontrarla personalmente e speriamo che ci convinca del fatto che sta bene sia dal punto di vista fisico che mentale”. Ha poi dichiarato: “Con Peng Shuai è previsto un incontro. Sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il presidente del CIO, Thomas, ha parlato in conferenza stampa al Main Media Centre di, alla vigilia della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali. Ha parlato anche di: “Dove vivae quali siano le sue condizioni sono informazioni di cui disponiamo ma solo via videoconferenza con lei. Ci hache vive a, che si può muovere liberamente, che trascorre del tempo con famiglia e amici. Adesso saremo in grado di passare al passo successivo, ovvero incontrarla personalmente e speriamo che ci convinca del fatto che stasia dal punto di vista fisico che mentale”. Ha poi dichiarato: “Conè previsto un incontro. Sono ...

