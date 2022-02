Lulù Selassiè in tilt al GF Vip: “lo odio!” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lulù Selassiè perde le staffe e si isola dagli altri concorrenti. Ecco cos’è successo e chi c’era a consolarla A seguito della lite avuta anche con Sophie Codegoni, Lulù Selassiè scoppia e si ritira nella zona piscina per stare un po’ da sola con i suoi pensieri. Manila e Jessica, notano l’ eccessivo malumore della gieffina e decidono di raggiungerla per capire cosa la renda infelice. “Il mio naso lo odio” – esordisce Lulù. “Non riesco a superare questo disamo da sempre. Mi dispiace molto di tutta questa situazione ma per me è un tasto dolente!”. Manila, però, vorrebbe che Lulù non desse molto peso a piccolezze del genere perché, se si guardasse nel complesso, si renderebbe conto che non ha nulla da invidiare a nessun’altra ragazza e che è perfetta così com’è: “Dimostra quello che sei ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)perde le staffe e si isola dagli altri concorrenti. Ecco cos’è successo e chi c’era a consolarla A seguito della lite avuta anche con Sophie Codegoni,scoppia e si ritira nella zona piscina per stare un po’ da sola con i suoi pensieri. Manila e Jessica, notano l’ eccessivo malumore della gieffina e decidono di raggiungerla per capire cosa la renda infelice. “Il mio naso lo odio” – esordisce. “Non riesco a superare questo disamo da sempre. Mi dispiace molto di tutta questa situazione ma per me è un tasto dolente!”. Manila, però, vorrebbe chenon desse molto peso a piccolezze del genere perché, se si guardasse nel complesso, si renderebbe conto che non ha nulla da invidiare a nessun’altra ragazza e che è perfetta così com’è: “Dimostra quello che sei ...

