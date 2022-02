LIVE Slittino, Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller il migliore della terza manche, lontani i russi (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e italiani in gara (3 febbraio) 8.34 Aparjods! Squillo del terzo ed ultimo lettone, capace di terminare in 58.297, secondo a distanza di appena 0.289 da Fischnaller. 8.31 Prova particolare per il lettone Berzins, che parte male, ma poi cresce nei vari settori. Nell’ultimo tratto un errore gli costa la quindicesima posizione in classifica. 8.29 Brutta prova per il lettone Darznieks, undicesimo in 59.709. Sempre tre azzurri al comando. 8.27 Gorbatchevic, ultimo russo di questa manche, non riesce ad entrare in gara e chiude settimo, molto lontano dagli azzurri. 8.25 Percorso simile anche per Repilov, che fa registrare il miglior crono nei primi due intermedi, ma poi termina quarto in 58.834. 8.23 Iniziano i russi, con Pavlichenko che parte fortissimo in ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e italiani in gara (3 febbraio) 8.34 Aparjods! Squillo del terzo ed ultimo lettone, capace di terminare in 58.297, secondo a distanza di appena 0.289 da. 8.31 Prova particolare per il lettone Berzins, che parte male, ma poi cresce nei vari settori. Nell’ultimo tratto un errore gli costa la quindicesima posizione in classifica. 8.29 Brutta prova per il lettone Darznieks, undicesimo in 59.709. Sempre tre azzurri al comando. 8.27 Gorbatchevic, ultimo russo di questa, non riesce ad entrare in gara e chiude settimo, molto lontano dagli azzurri. 8.25 Percorso simile anche per Repilov, che fa registrare il miglior crono nei primi due intermedi, ma poi termina quarto in 58.834. 8.23 Iniziano i, con Pavlichenko che parte fortissimo in ...

