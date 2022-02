LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Innerhofer davanti a tutti, settimo Marsaglia, decimo Paris (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.29 1’45?63 per il classe 1985 nativo di Roma che si mette in settima posizione. 04.28 Tocca all’azzurro Matteo Marsaglia. 04.27 Buona la discesa del norvegese Kilde che è terzo con 1’44?41. 04.24 Il canadese James Crawford scia in 1’44?34 mettendosi in seconda posizione. 04.22 Lo svizzero Niels Hintermann scia in 1’45?86 mettendosi davanti a Dominik Paris in sesta posizione. 04.20 Il nativo di Brunico salta qualche porta ma dimostra di aver trovato un buon feeling con le linee mettendosi davanti a tutti sciando in 1’44?26. 04.19 Miglior tempo per l’azzurro nel primo intermedio. 04.18 1’45?33 per Hemetsberger, ora Innerhofer. 04.17 Il teutonico scia in 1’45?59 saltando una porta in avvio, ora ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.29 1’45?63 per il classe 1985 nativo di Roma che si mette in settima posizione. 04.28 Tocca all’azzurro Matteo. 04.27 Buona ladel norvegese Kilde che è terzo con 1’44?41. 04.24 Il canadese James Crawford scia in 1’44?34 mettendosi in seconda posizione. 04.22 Lo svizzero Niels Hintermann scia in 1’45?86 mettendosia Dominikin sesta posizione. 04.20 Il nativo di Brunico salta qualche porta ma dimostra di aver trovato un buon feeling con le linee mettendosisciando in 1’44?26. 04.19 Miglior tempo per l’azzurro nel primo intermedio. 04.18 1’45?33 per Hemetsberger, ora. 04.17 Il teutonico scia in 1’45?59 saltando una porta in avvio, ora ...

