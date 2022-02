LIVE Camerun-Egitto 1-3 dcr, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Gabaski-bis ai rigori, Faraoni in finale (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.49 La finale Senegal-Egitto si giocherà domenica alle ore 20 italiane. Ovviamente, potrete seguirla LIVE su OA Sport! 22.48 Continua, dunque, la maledizione per i paesi ospitanti. Camerun incredibilmente eliminato dopo aver convinto nel corso del torneo, seppur con avversari leggeri, ma anche dopo il primo tempo di qualità questa sera. 22.47 LA finale DI Coppa d’Africa SARÀ SENEGAL-Egitto! 4-CMR N’JIE LA METTE FUORI DA FERMO! L’Egitto È IN finaleEEEEEE! 3-EGY LASHEEN IN RETE, Egitto AVANTI 3-1. 3-CMR LEA SILIKI SBAGLIA, Gabaski VA ALLA SUA SINISTRA E RESPINGE! DOPPIO ERRORE PER IL Camerun. ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.49 LaSenegal-si giocherà domenica alle ore 20 italiane. Ovviamente, potrete seguirlasu OA Sport! 22.48 Continua, dunque, la maledizione per i paesi ospitanti.incredibilmente eliminato dopo aver convinto nel corso del torneo, seppur con avversari leggeri, ma anche dopo il primo tempo di qualità questa sera. 22.47 LADISARÀ SENEGAL-! 4-CMR N’JIE LA METTE FUORI DA FERMO! L’È INEEEEEE! 3-EGY LASHEEN IN RETE,AVANTI 3-1. 3-CMR LEA SILIKI SBAGLIA,VA ALLA SUA SINISTRA E RESPINGE! DOPPIO ERRORE PER IL. ...

