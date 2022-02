Le Fiamme Gialle a Sofia Goggia | “Sarai sempre il nostro Alfiere”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il dolore di una campionessa compreso dal suo mondo gialloverde. Di cui lei è altamente orgogliosa. Ledesiderano porgere ai loro omaggi, a 24 ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino, a cui lanon potrà partecipare. Sarebbe stata la Portabandiera italiana, a sventolare fiera un Tricolore ritirato direttamente dal Capo dello Stato due mesi fa e per cui l’azzurra aveva dedicato parole importanti: “E’ una responsabilità”. Il valore dellasi conosce. Cade e si rialza, come cita la frase simbolo della Guardia di Finanza: “Nec Recisa Recedit”. E lei lo prende costantemente da esempio, anche in questi giorni di frettoloso recupero da un ennesimo infortunio che non le permette di essere l’Alfiera Italiana, ma le consente di ...