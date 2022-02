Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente il requisito patrimoniale fissato dalla Bce (Di giovedì 3 febbraio 2022) Intesa Sanpaolo ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° marzo 2022 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 8,81%. A determinare tale requisito concorrono: – il requisito SREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,79%, che comprende il requisito minimo di Pillar 1 dell’ 8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 dell’ 1,79%, nel cui ambito l’ 1,01% in termini di Common Equity Tier ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022)ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante ildare a partire dal 1° marzo 2022 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Ildare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 8,81%. A determinare taleconcorrono: – ilSREP in termini di Total Capital ratio pari a 9,79%, che comprende ilminimo di Pillar 1 dell’ 8%, nel cui ambito il 4,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio, e unaggiuntivo di Pillar 2 dell’ 1,79%, nel cui ambito l’ 1,01% in termini di Common Equity Tier ...

