Inter | Sanchez a rischio per il derby | il motivo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico dell’infatti rischia di dover fare a meno di Alexisper ilin programma sabato alle 18.00. Questo a causa del difficoltoso rientro in Italia del cileno, impegnato in questi giorni con la sua nazionale. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il viaggio dalla Bolivia porteràad arrivare a Milano solo nella notte e l’ex Udinese arriverà alcon un solo allenamento nelle gambe. Il tutto unito al dubbio sulla condizione atletica in cui il giocatore nerazzurro si presenterà alla seduta di domani dopo le fatiche delle partite in nazionale.

Secondo le ultime che arrivano dal nostro inviato Andrea Paventi, Dzeko e Lautaro Martinez saranno con tutta probabilità la coppia titolare sabato contro il Milan. Alexis Sanchez è in grande forma, ma è tornato per ultimo dagli impegni in nazionale e il primo vero allenamento ad Appiano Gentile lo farà solo nella rifinitura di venerdì.