Inter | Lautaro Martinez | “Vincere la Copa America con l’Argentina emozione unica”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “La vittoria della? Ho vissuto emozioni uniche, la nazionale argentina non vinceva una coppa da 28 anni. Era il sogno anche di Leo Messi, ma anche di tutti noi. Sarà un bel ricordo, poi abbiamo vinto al Maracanà, in Brasile, in una competizione che si doveva giocare in Argentina. Sembrava tutto scritto”. In un’vista al canale ufficiale dell’ha ripercorso così i momenti vissuti in estate con la vittoria dellaconin casa dei rivali del Brasile. SportFace.