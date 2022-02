Infortunio in nazionale per Lozano, il messicano è uscito in barella: la diagnosi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 9:50 – La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui propri social, ha rivelato l’entità dell’Infortunio del Chucky: lussazione alla spalla destra. Questo il comunicato: “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”. Ancora brutte notizie per il Napoli in questa sosta per le nazionali. Mentre le nazionali europee sono rimaste ferme, in America si sono disputate le gare per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. David Ospina con la Colombia e Hirving Lozano con il Messico sono i due giocatori del Napoli che hanno giocato le ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 9:50 – La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui propri social, ha rivelato l’entità dell’del Chucky: lussazione alla spalla destra. Questo il comunicato: “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico dellamessicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”. Ancora brutte notizie per il Napoli in questa sosta per le nazionali. Mentre le nazionali europee sono rimaste ferme, in America si sono disputate le gare per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. David Ospina con la Colombia e Hirvingcon il Messico sono i due giocatori del Napoli che hanno giocato le ...

