Infortunio alla spalla per Lozano in Nazionale: esce in barella, probabile lussazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuovo Infortunio per Lozano in Nazionale. Al 66esimo di Messico-Panama, Lozano è andato su un pallone spalla a spalla con un avversario che lo ha spinto e lo è caduto col braccio destro sotto il corpo. Espn scrive che è stato portato fuori dallo stadio in ambulanza e, secondo i primi report, potrebbe aver subito una spalla lussata. Lozano è andato a combattere una palla spaccata, ma ha subito una spinta, stessa che non è stata segnata come fallo, ma al momento della caduta, la spalla e il braccio destro dell’elemento Napoli hanno preso la parte peggiore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuovoperin. Al 66esimo di Messico-Panama,è andato su un pallone spa spcon un avversario che lo ha spinto e lo è caduto col braccio destro sotto il corpo. Espn scrive che è stato portato fuori dallo stadio in ambulanza e, secondo i primi report, potrebbe aver subito una splussata.è andato a combattere una pspaccata, ma ha subito una spinta, stessa che non è stata segnata come fallo, ma al momento della caduta, la spe il braccio destro dell’elemento Napoli hanno preso la parte peggiore. L'articolo ilNapolista.

Advertising

CarmineUbertone : Hirving Lozano è uscito anzitempo dalla gara contro il Panama per un infortunio alla spalla. Da valutare le sue co… - napolista : Infortunio alla spalla per Lozano in Nazionale: esce in barella, probabile lussazione Uno scontro di gioco al 66es… - AAcortona : @Up_78erailmio Dybala 7 De Sciglio No, se da qui alla fine salta anche solo una partita per infortunio Berna 3 Cuad… - tuttoggi : Nessuna lesione per Massimo Colaci, il libero della Sir che ha subito un infortunio alla spalla nel match contro Mi… - _niko17_ : @ElBondaz @emahincredibile lesione alla vagina esterna stesso infortunio di leao -