Il diamante nero più grande al mondo va all'asta e si potrà pagare in criptovaluta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sotheby's ha lanciato un'altra asta destinata a entrare nella storia: protagonista il più grande diamante nero mai tagliato al mondo, entrato nel Guinness dei primati, esposto per la prima volta al pubblico a Dubai. Il suo nome è evocativo: si chiama «The Enigma», perché è un diamante estremamente raro, così raro che è difficile stabilirne la provenienza. È un mistero. Sophie Stevens, specialista di gioielli della casa d'aste Sotheby's, su Instagram ha spiegato che è una pietra decisamente affascinante per almeno tre motivi. Il primo è che è stata tagliata esattamente a 555,55 carati con 55 sfaccettature, un'impresa ritenuta praticamente impossibile prima d'ora dato che, a differenza dei diamanti bianchi, i diamanti Carbonado Fancy Black come quello appena messo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sotheby's ha lanciato un'altradestinata a entrare nella storia: protagonista il piùmai tagliato al, entrato nel Guinness dei primati, esposto per la prima volta al pubblico a Dubai. Il suo nome è evocativo: si chiama «The Enigma», perché è unestremamente raro, così raro che è difficile stabilirne la provenienza. È un mistero. Sophie Stevens, specialista di gioielli della casa d'aste Sotheby's, su Instagram ha spiegato che è una pietra decisamente affascinante per almeno tre motivi. Il primo è che è stata tagliata esattamente a 555,55 carati con 55 sfaccettature, un'impresa ritenuta praticamente impossibile prima d'ora dato che, a differenza dei diamanti bianchi, i diamanti Carbonado Fancy Black come quello appena messo ...

