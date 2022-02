Follia a Roma: lanciano in aria i monopattini, urlano e prendono a pugni i Carabinieri (Di giovedì 3 febbraio 2022) Delle bravate che gli costeranno care e che gli serviranno da lezione, si spera. Due studenti spagnoli sono stati interdetti all’accesso di alcune aree nelle zona Monti della Capitale. In particolare, i ragazzi non potranno accedere a pub, bar e ristoranti del quartiere a causa delle loro condotte moleste e pericolose. La dinamica dei fatti I fatti che vedono coinvolti i due studenti spagnoli risalgono alle prime ore della mattina dello scorso 18 dicembre. In questa circostanza, i due ragazzi mentre percorrevano via del Boschetto, insieme d altri due giovani, hanno dato luogo atti violenti, molesti e contrari alla pubblica decenza come il lancio in strada di un monopattino, urla smodate in piena notte — che hanno creato non poco disturbo ai residenti della zona — ed urinare al centro della carreggiata stradale. Come se non bastasse, il gruppeto ha aggredito con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Delle bravate che gli costeranno care e che gli serviranno da lezione, si spera. Due studenti spagnoli sono stati interdetti all’accesso di alcune aree nelle zona Monti della Capitale. In particolare, i ragazzi non potranno accedere a pub, bar e ristoranti del quartiere a causa delle loro condotte moleste e pericolose. La dinamica dei fatti I fatti che vedono coinvolti i due studenti spagnoli risalgono alle prime ore della mattina dello scorso 18 dicembre. In questa circostanza, i due ragazzi mentre percorrevano via del Boschetto, insieme d altri due giovani, hanno dato luogo atti violenti, molesti e contrari alla pubblica decenza come il lancio in strada di un monopattino, urla smodate in piena notte — che hanno creato non poco disturbo ai residenti della zona — ed urinare al centro della carreggiata stradale. Come se non bastasse, il gruppeto ha aggredito con ...

