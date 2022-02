“Errore materiale e revoca affidamento alla Metellia Servizi”. Imbarazzo al Ruggi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Servizio di smaltimento mediante cremazione di arti amputati e prodotti abortivi”: un Errore materiale produce il ritiro, in autotutela, della deliberazione 947 del 22 dicembre 2021 con contestuale revoca dell’avvenuto affidamento alla Metellia Servizi Srl di Cava de’ Tirreni. L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, spiega. “A seguito di indagine di mercato espletata mediante la consultazione di nove diverse ditte operanti nello specifico settore di interesse, con determinazione 947 del 22 dicembre 2021 è stato affidato all’operatore economico Metellia Servizi s.r.l. di Cava de’ Tirreni il Servizio di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “o di smaltimento mediante cremazione di arti amputati e prodotti abortivi”: unproduce il ritiro, in autotutela, della deliberazione 947 del 22 dicembre 2021 con contestualedell’avvenutoSrl di Cava de’ Tirreni. L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno, spiega. “A seguito di indagine di mercato espletata mediante la consultazione di nove diverse ditte operanti nello specifico settore di interesse, con determinazione 947 del 22 dicembre 2021 è stato affidato all’operatore economicos.r.l. di Cava de’ Tirreni ilo di ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Errore materiale e revoca #Affidamento alla #Metellia Servizi'. Imbarazzo al #Ruggi ** - macaoita : @andvaccaro @maxgreco @asodini Due email; la seconda rettificava un mero errore materiale della prima ... - Specere : @ele_cel se si accontenta di pagamenti in opere di bene lo assumo io, con questa posso finalmente pensionare la log… - phupazzaccio : <per gentile concessione>c'era scritto Ma in realtà si tratta di un mero errore materiale: si autorizza a praticare… - AlboPopPatti : 27/01/2022 | Deliberazioni Di Giunta Rettifica per errore materiale votazione, delibera di giunta comunale n. 21 d… -

Ultime Notizie dalla rete : Errore materiale Le criptovalute sono una truffa, non la rivoluzione democratica contro banche e finanza ... dato che le monete virtuali non producono valore materiale, sono di fatto ancor più slegate della ... È un errore di valutazione pensare che le oscillazioni di valore di Bitcoin e altre criptovalute ...

Tamponi rapidi, il dubbio: sono poco affidabili perché costano poco? Facciamo chiarezza Un tampone molecolare, infatti, individua la presenza dell'Rna, ossia del materiale genetico del ... L'errore comune, infatti, è di svolgere il test rapido non appena saputo del contatto, senza ...

"Errore materiale e revoca affidamento alla Metellia Servizi". Imbarazzo al Ruggi anteprima24.it Energica, obiettivo ebitda positivo nel 2024 a causa di un errore materiale. La Società comunica inoltre che la comunicazione dell’informazione periodica sul fatturato previsto relativo agli ordini ricevuti è prevista per il giorno 28 febbraio ...

Sicilia, si apre il tavolo sul contratto dei dipendenti regionali PALERMO – Il governo Musumeci ha convocato i sindacati per discutere del rinnovo del contratto dei dipendenti regionali (comparto non dirigenziale) e delle riqualificazione del personale. L’incontro è ...

... dato che le monete virtuali non producono valore, sono di fatto ancor più slegate della ... È undi valutazione pensare che le oscillazioni di valore di Bitcoin e altre criptovalute ...Un tampone molecolare, infatti, individua la presenza dell'Rna, ossia delgenetico del ... L'comune, infatti, è di svolgere il test rapido non appena saputo del contatto, senza ...a causa di un errore materiale. La Società comunica inoltre che la comunicazione dell’informazione periodica sul fatturato previsto relativo agli ordini ricevuti è prevista per il giorno 28 febbraio ...PALERMO – Il governo Musumeci ha convocato i sindacati per discutere del rinnovo del contratto dei dipendenti regionali (comparto non dirigenziale) e delle riqualificazione del personale. L’incontro è ...