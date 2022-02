Domani al via 'Pechino 2022', i Giochi del ‘futuro condiviso' (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - La lunga estenuante attesa è finita. Prima la pandemia di coronavirus che ha rischiato di spazzar via tutto peggio del vento che soffia costante dal deserto dei Gobi e poi la minaccia di boicottaggio promossa dagli Stati Uniti che lamentano violazioni dei diritti umani nel nord-ovest della Cina nei confronti dell'etnia islamica degli uiguri, da Domani Pechino tornerà a marchiarsi con i cinque cerchi olimpici. A dir la verità l'immensa capitale cinese era già stata olimpica, nel 2008, per le Olimpiadi estive quando il Covid-19 non esisteva e migliaia di turisti brulicavano tra piazza Tienanmen e la Città Proibita. Adesso non è più possibile concedersi serate all'insegna di anatre laccate o di tipiche pietanze cinesi perché la piazza, come il resto della città, sono off-limits a tutti coloro che sono entrati nella grande ‘bolla anti-covid' dei ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - La lunga estenuante attesa è finita. Prima la pandemia di coronavirus che ha rischiato di spazzar via tutto peggio del vento che soffia costante dal deserto dei Gobi e poi la minaccia di boicottaggio promossa dagli Stati Uniti che lamentano violazioni dei diritti umani nel nord-ovest della Cina nei confronti dell'etnia islamica degli uiguri, datornerà a marchiarsi con i cinque cerchi olimpici. A dir la verità l'immensa capitale cinese era già stata olimpica, nel 2008, per le Olimpiadi estive quando il Covid-19 non esisteva e migliaia di turisti brulicavano tra piazza Tienanmen e la Città Proibita. Adesso non è più possibile concedersi serate all'insegna di anatre laccate o di tipiche pietanze cinesi perché la piazza, come il resto della città, sono off-limits a tutti coloro che sono entrati nella grande ‘bolla anti-covid' dei ...

