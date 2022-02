Djokovic | Presto avrete la mia versione sull' Australia

Advertising

infoitsport : Djokovic ricevuto dal presidente Vucic: 'Australian Open, presto darò la mia versione' - Fprime86 : RT @SkySport: Djokovic ricevuto dal presidente Vucic: 'Australian Open, presto darò la mia versione' #SkySport #SkyTennis #AustralianOpen #… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Djokovic ricevuto dal presidente Vucic: 'Australian Open, presto darò la mia versione' #SkySport #SkyTennis #AustralianOpen #… - SkySport : Djokovic ricevuto dal presidente Vucic: 'Australian Open, presto darò la mia versione' #SkySport #SkyTennis… - sportli26181512 : Djokovic ricevuto dal presidente Vucic: 'Australian Open, presto darò la mia versione': Novak Djokovic è stato rice… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Presto

Il campione serbo torna a parlare dopo la clamorosa espulsione dall'Australia per i problemi con il visto. Ecco le parole diNovakè stato ricevuto a Belgrado dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, prima uscita pubblica dopo l'espulsione dall'Australia legata alle normative Covid. 'Non mi sono mai sentito solo. Chiedo ...IPA/Fotogramma. Dopo il trionfo all'Australian Open di Rafa Nadal, che ha conquistato lo Slam numero 21 staccando Djokovic e Federer nella classifica dei più vincenti nei major, Daniel Muksch, che si ...Questo sorpasso, secondo alcuni, avrebbe portato Novak a cambiare idea e presto potrebbe vaccinarsi. Quello che è accaduto in Australia è una ferita aperta in Serbia, dove Djokovic è adorato: da ...