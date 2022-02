Advertising

angheran70 : RT @Affaritaliani: Disturbatore urla contro il Papa. E Francesco prega per lui - Affaritaliani : Disturbatore urla contro il Papa. E Francesco prega per lui -

Ultime Notizie dalla rete : Disturbatore urla

askanews

Città del Vaticano, 2 feb. - Papa Francesco ha invitato i fedeli riuniti nell'Aula Paolo VI per l'udienza generale a pregare per una persona che, durante l'incontro con i fedeli del mercoledì ha ...Un tifoso - ma sarebbe meglio dire un imbecille -"Fuck You" nei confronti di Matteo, non ... Gli steward sono intervenuti e si sono seduti nella fila sopra rispetto allo spettatore -. ...Milano, 2 feb. (askanews) – Città del Vaticano, 2 feb. (askanews) – Papa Francesco ha invitato i fedeli riuniti nell’Aula Paolo VI per l’udienza generale a pregare per una persona che, durante ...Disturbatore urla contro il Papa. E Francesco prega per lui Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...