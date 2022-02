Coppa del Re: Real Sociedad-Betis, le formazioni ufficiali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 20:00, va in scena presso la “Reale Arena” di San Sebastián il terzo dei quarti di finale di Copa del Rey, Real Sociedad-Betis: da pochi minuti sono state comunicate le formazioni ufficiali dell’incontro. Gli ultimi 3 precedenti in questa competizione risalgono all’annata 2018/19, quando nella doppia sfida degli ottavi prevalsero i biancoverdi (avendo pareggiato 0-0 in casa e 2-2 in trasferta), e alla scorsa stagione. In gara unica il verdetto fu lo stesso: il Betis eliminò in rimonta ai tempi supplementari la Real Sociedad grazie alla rete di Sergio Canales e alla doppietta di Borja Iglesias (dopo il vantaggio inizial di Oyarzabal). In campionato, il Betis ha battuto a dicembre i baschi con un ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 20:00, va in scena presso la “e Arena” di San Sebastián il terzo dei quarti di finale di Copa del Rey,: da pochi minuti sono state comunicate ledell’incontro. Gli ultimi 3 precedenti in questa competizione risalgono all’annata 2018/19, quando nella doppia sfida degli ottavi prevalsero i biancoverdi (avendo pareggiato 0-0 in casa e 2-2 in trasferta), e alla scorsa stagione. In gara unica il verdetto fu lo stesso: ileliminò in rimonta ai tempi supplementari lagrazie alla rete di Sergio Canales e alla doppietta di Borja Iglesias (dopo il vantaggio inizial di Oyarzabal). In campionato, ilha battuto a dicembre i baschi con un ...

