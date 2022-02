Calciomercato | la Juventus rinuncia al sogno | Rinnovo ad un passo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si allontana ildellaper giugno:ad unper il centrocampista Laha chiuso la sessione didi gennaio come meglio non avrebbe potuto.… L'articolo, laalad unè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, da Alex Sandro a Rabiot: il punto sulle prossime cessioni - calciomercatoit : ?? - GiovaAlbanese : “In futuro dovremo prendere il prossimo #CristianoRonaldo, ma questa volta a 25 anni”. Andrea #Agnelli ha mantenuto… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#Torino - #Inter in prima fila per #Bremer - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (); Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giacomo Faticanti (Roma), Samuele Giovane (Atalanta), Luis Hasa (), Tommaso Maressa (...Dalla 'nuova'che potrà contare su Vlahovic e Zakaria alle altre sfide in programma per la 24esima giornata. Il tutto con la redazione di.it, come sempre sul nostro canale ...Il futuro di Douglas Costa dovrebbe essere in MLS. Il brasiliano è sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2022 e nell’ultima sessione di calciomercato ha rescisso il suo legame col ...E’ molto sottovalutato. Con la Juve si sta rilanciando, semplicemente perché Allegri gli ha affidato un ruolo preciso e lo schiera sempre lì. Come lo vedrei con il calcio di Pioli? Assolutamente bene.