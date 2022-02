ATP Montpellier 2022, risultati 3 febbraio: avanza Zverev, fuori Goffin, Monfils e Basilashvili (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quest’oggi a Montpellier le teste di serie sono cadute come veri e propri birilli. La quarta giornata dell’Open Sud de France ha visto ben tre dei quattro principali favoriti venire sconfitti in maniera abbastanza pesante, e tra di loro ci sono gli ultimi due vincitori del torneo. Sia David Goffin, trionfante lo scorso anno, che Gael Monfils, a braccia alzate nel 2020, nel 2010 e nel 2014, tornano a casa a mani vuote: il belga è stato regolato in un’ora e mezza da Adrian Mannarino, mentre l’idolo di casa ha disputato un match zeppo di errori con lo svedese Mikael Ymer, racimolando la miseria di tre giochi in nemmeno un’ora. L’altra testa di serie scivolata quest’oggi è Nikoloz Basilashvili: il georgiano è stato protagonista dell’unica sfida conclusasi al terzo set con il bosniaco Damir Dzumhur, riuscendo però ad essere ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quest’oggi ale teste di serie sono cadute come veri e propri birilli. La quarta giornata dell’Open Sud de France ha visto ben tre dei quattro principali favoriti venire sconfitti in maniera abbastanza pesante, e tra di loro ci sono gli ultimi due vincitori del torneo. Sia David, trionfante lo scorso anno, che Gael, a braccia alzate nel 2020, nel 2010 e nel 2014, tornano a casa a mani vuote: il belga è stato regolato in un’ora e mezza da Adrian Mannarino, mentre l’idolo di casa ha disputato un match zeppo di errori con lo svedese Mikael Ymer, racimolando la miseria di tre giochi in nemmeno un’ora. L’altra testa di serie scivolata quest’oggi è Nikoloz: il georgiano è stato protagonista dell’unica sfida conclusasi al terzo set con il bosniaco Damir Dzumhur, riuscendo però ad essere ...

