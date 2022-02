Alessandro Basciano rivela che Sophie è quasi svenuta, la regia stacca (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il racconto di Alessandro Basciano su Sophie Il Grande Fratello Vip prosegue anche se la prossima puntata in diretta andrà in onda lunedì 7 febbraio, ovvero in seguito alla fine del Festival di Sanremo. Nel mentre all’interno della Casa continuano a svilupparsi varie dinamiche e vengono fatte diverse rivelazioni. Una tra le più recenti è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il racconto disuIl Grande Fratello Vip prosegue anche se la prossima puntata in diretta andrà in onda lunedì 7 febbraio, ovvero in seguito alla fine del Festival di Sanremo. Nel mentre all’interno della Casa continuano a svilupparsi varie dinamiche e vengono fatte diversezioni. Una tra le più recenti è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Alessandro preoccupato per Sophie: “È mezza svenuta, non è la prima volta ”, la regia stacca (VIDEO) #gfvip - Paola80725854 : RT @ggguore: Alessandro, dopo aver capito quasi tutto dei concorrenti, se ne esce con: 'SECONDO ME JESSICA IL GRANDE FRATELLO LO VINCE' D… - itsannieilibon : RT @Vanessa13894594: Quando Alessandro ha letto 'Don Basciano sposa i Jerù' ha capito tutto, l'ha presa come una missione. #jerù - malandrina9 : RT @Vanessa13894594: Quando Alessandro ha letto 'Don Basciano sposa i Jerù' ha capito tutto, l'ha presa come una missione. #jerù - Martina040902 : RT @felinooos: Sophie che pensa che Jessica non arriverà in finale e Don Basciano che: “Jess ci arriva e vince pure” ALESSANDRO, DON DEL… -