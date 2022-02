A Sanremo tutti salutano ‘zia Mara’. La reazione della Venier in diretta con DM (Di venerdì 4 febbraio 2022) Davide Maggio e Mara Venier tutti la vogliono, tutti la salutano, ma lei non sa perché: Mara Venier, in una diretta Instagram con Davide Maggio, gli ha chiesto ingenuamente come mai molto artisti mandassero dal palco del Festival di Sanremo 2022 “un bacio a zia Mara“, Secondo il regolamento del FantaSanremo, che ha invaso prima serata e daytime di Rai 1, gli artisti che dicono “un bacio a zia Mara” oppure espongono la frase sul palco (al di fuori del testo della canzone) fanno guadagnare venti punti a quanti li hanno inseriti nelle loro squadre del gioco. E se nel corso della seconda serata lo ha fatto Aka7even, nella terza gli sono andati dietro Highsnob e Hu, Dargen D’Amico e Tananai. Quando, durante una pausa ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Davide Maggio e Marala vogliono,la, ma lei non sa perché: Mara, in unaInstagram con Davide Maggio, gli ha chiesto ingenuamente come mai molto artisti mandassero dal palco del Festival di2022 “un bacio a zia Mara“, Secondo il regolamento del Fanta, che ha invaso prima serata e daytime di Rai 1, gli artisti che dicono “un bacio a zia Mara” oppure espongono la frase sul palco (al di fuori del testocanzone) fanno guadagnare venti punti a quanti li hanno inseriti nelle loro squadre del gioco. E se nel corsoseconda serata lo ha fatto Aka7even, nella terza gli sono andati dietro Highsnob e Hu, Dargen D’Amico e Tananai. Quando, durante una pausa ...

Advertising

SanremoRai : Puoi seguire la 3ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - Linkiesta : #Sanremo Day 2 #Amadeus Forlani e l’arte di #CheccoZalone di farci ridere delle cose che ci stanno a cuore Per fo… - RadioItalia : .@MetaErmal a Radio Italia: dalla nave di #Sanremo2022 all’aereo in direzione Tirana. 'Dobbiamo imparare a prender… - Michaant_ : RT @giorgiopiccaia: @oss_romano @monda66 @Fiorello Mi piace Achille Lauro, ma la performance di Sanremo no. È la ricerca a tutti i costi di… - eleonora1684 : Tanto lo sapete tutti che questa estate la sentiremo a nastro Ana Mena vero? #Sanremo2022 #Sanremo #festivaldisanremo202 -