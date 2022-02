A 15 anni pesta il compagno di classe con un tirapugni, la scuola: “Verrà punito” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVerrà punito “con severità” lo studente 15enne di un istituto superiore di Caserta che qualche giorno fa ha picchiato con un tirapugni un compagno di classe all’esterno dell’edificio scolastico. Dell’episodio riferisce l’edizione odierna del Mattino. Un fatto che – secondo l’Ansa – ha avuto la sua genesi in classe, con l’aggressore che avrebbe filmato con il telefonino il compagno mentre veniva interrogato dalla professoressa di matematica alla lavagna; il ragazzo gli avrebbe detto di smetterla, ricevendo uno schiaffo dallo studente bullo, il tutto davanti al docente, che ha segnalato la cosa sul registro di classe. La vicenda non si è conclusa in aula ma ha avuto un prosieguo al di fuori dell’istituto, quando il 15enne, per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“con severità” lo studente 15enne di un istituto superiore di Caserta che qualche giorno fa ha picchiato con unundiall’esterno dell’edificio scolastico. Dell’episodio riferisce l’edizione odierna del Mattino. Un fatto che – secondo l’Ansa – ha avuto la sua genesi in, con l’aggressore che avrebbe filmato con il telefonino ilmentre veniva interrogato dalla professoressa di matematica alla lavagna; il ragazzo gli avrebbe detto di smetterla, ricevendo uno schiaffo dallo studente bullo, il tutto davanti al docente, che ha segnalato la cosa sul registro di. La vicenda non si è conclusa in aula ma ha avuto un prosieguo al di fuori dell’istituto, quando il 15enne, per ...

Advertising

anteprima24 : ** A 15 anni pesta il compagno di classe con un tirapugni, la scuola: 'Verrà punito' ** - 37Giangi : @Corriere Il mojito e i super alcolici so meglio infatti è 3 anni da quel famoso cocktail che pesta solo delle merde!! - Gazzettino : Violenta, tradisce e pesta la moglie: condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere - bvrbharrys : Greenwood ha vent’anni e pesta la ragazza ma come cazzo cresce sta gente, se a vent’anni sei così frustrato non vog… - ferroni_franca : RT @Maty9722: Il livello di tossicità raggiunto quest'anno intorno al GF é stato qualcosa di spaventoso. Ho visto gente votare un'omofoba c… -

Ultime Notizie dalla rete : anni pesta Violenta, tradisce e pesta la moglie: condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere CANARO - È diventata definitiva la condanna a 6 anni 6 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di violenza sessuale, e lesioni: così A. M., tunisino quarantenne, residente a Canaro , è finito in carcere. Il 25 gennaio, con l'ordinanza di ...

Exxon registra utili record dal petrolio. Greta pesta violentemente i piedini Gli azionisti stappano bottiglie di champagne e le azioni, per usare un temine anni ottanta, si impennano. Exxon ha annunciato martedì un utile del quarto trimestre 2021 di 8,9 miliardi di dollari, ...

A 15 anni pesta compagno di classe con tirapugni,sarà punito - Campania Agenzia ANSA A 15 anni pesta compagno di classe con tirapugni,sarà punito "Purtroppo sono ragazzi delle prime classi che a causa della pandemia - spiegano dall'istituto - hanno saltato buona parte delle medie e ora si sono ritrovati catapultati improvvisamente alle ...

Riforma pensioni: la proposta Raitano (taglio del 3 per cento) non funziona A pochi giorni dall’incontro fra governo e sindacati per discutere della riforma pensioni, regna il buio pesto. Niente di concreto è ancora ... Ma solo per chi intende lasciare il lavoro prima dei 67 ...

CANARO - È diventata definitiva la condanna a 66 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di violenza sessuale, e lesioni: così A. M., tunisino quarantenne, residente a Canaro , è finito in carcere. Il 25 gennaio, con l'ordinanza di ...Gli azionisti stappano bottiglie di champagne e le azioni, per usare un temineottanta, si impennano. Exxon ha annunciato martedì un utile del quarto trimestre 2021 di 8,9 miliardi di dollari, ..."Purtroppo sono ragazzi delle prime classi che a causa della pandemia - spiegano dall'istituto - hanno saltato buona parte delle medie e ora si sono ritrovati catapultati improvvisamente alle ...A pochi giorni dall’incontro fra governo e sindacati per discutere della riforma pensioni, regna il buio pesto. Niente di concreto è ancora ... Ma solo per chi intende lasciare il lavoro prima dei 67 ...