Whoopi Goldberg sospesa da ABC per le sue frasi sull’Olocausto e la razza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Whoopi Goldberg sospesa da ABC. Al politicamente corretto ormai non c’è più limite e anche se hai un nome altisonante come quello della Goldberg non puoi sbagliare, non se ti trovi in tv in America e non se tiri fuori l’Olocausto. Questo è quello che ora l’attrice deve ‘pagare’ con due settimane di sospensione in seguito alla decisione dei piani alti della ABC che si sono scusati a suo nome e che hanno preso le distanze da quello che la Goldberg ha detto durante una puntata di The View. Partendo dal presupposto che l’attrice non ha detto niente di atroce e non ha elogiato/premiato nessuno, rimane il fatto che toccare alcuni argomenti, almeno in questo preciso periodo storico, è diventato come attraversare un campo minato. Ma cosa è successo di così grave? Durante una puntata del talk show The ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)da ABC. Al politicamente corretto ormai non c’è più limite e anche se hai un nome altisonante come quello dellanon puoi sbagliare, non se ti trovi in tv in America e non se tiri fuori l’Olocausto. Questo è quello che ora l’attrice deve ‘pagare’ con due settimane di sospensione in seguito alla decisione dei piani alti della ABC che si sono scusati a suo nome e che hanno preso le distanze da quello che laha detto durante una puntata di The View. Partendo dal presupposto che l’attrice non ha detto niente di atroce e non ha elogiato/premiato nessuno, rimane il fatto che toccare alcuni argomenti, almeno in questo preciso periodo storico, è diventato come attraversare un campo minato. Ma cosa è successo di così grave? Durante una puntata del talk show The ...

Advertising

Nice_MBelle : RT @Corriere: Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni - lucafaccio : RT @Agenzia_Ansa: Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di 'The View', per due settimane dopo… - Corriere : Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni - iconanews : 'Olocausto non riguarda la razza', Abc sospende Whoopi Goldberg - Agenzia_Ansa : Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di 'The View', per due settimane… -