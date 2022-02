Whirlpool, 8 febbraio tavolo al Mise sull’ipotesi consorzio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ stato convocato il tavolo Whirlpool per il prossimo 8 febbraio: appuntamento al Mise alle 16. Parteciperanno il ministero del Lavoro, Invitalia, sindacati, Regione Campania, Comune di Napoli. Lo si apprende da fonti ministeriali. Il tema della riunione sarà un aggiornamento sul consorzio e i prossimi passi da compiere. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ stato convocato ilper il prossimo 8: appuntamento alalle 16. Parteciperanno il ministero del Lavoro, Invitalia, sindacati, Regione Campania, Comune di Napoli. Lo si apprende da fonti ministeriali. Il tema della riunione sarà un aggiornamento sule i prossimi passi da compiere. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

vivereitalia : Whirlpool: convocato dal Mise il tavolo in modalità mista l'8 febbraio - sologio811 : RT @TgLa7: #Whirlpool: tavolo con Orlando l'8 febbraio. La riunione, per fare il punto sul consorzio supportato da #Invitalia e sui prossim… - cronachecampane : Whirlpool: tavolo al Mise convocato per l'8 febbraio #tavoloalMise #UltimeNotizie #whirlpool - nicola_sellitti : RT @LaRagione_eu: Per l'8 febbraio è stato convocato il tavolo #whirlpool al #Mise. Parteciperà il ministero del Lavoro, sindacati e delega… - Mamertino3 : RT @TgLa7: #Whirlpool: tavolo con Orlando l'8 febbraio. La riunione, per fare il punto sul consorzio supportato da #Invitalia e sui prossim… -