Uomini e Donne, pesante batosta per Gemma Galgani: ennesima delusione per la dama (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ennesima doccia gelata per la dama torinese, la quale di recente ha incassato un’altra delusione amorosa. Ecco i dettagli della situazione Nel pomeriggio di lunedì, su Canale 5, è ripartita la nuova settimana di “Uomini e Donne”. Lo show prosegue con i due tronisti che stanno approfondendo le loro conoscenze, in modo tale da orientarsi verso la scelta che, per il momento, non sembra ancora molto vicina. Nel frattempo, a catturare le attenzioni dello studio televisivo ci ha pensato nuovamente Gemma. Gemma Galgani (Instagram)Anche lei infatti, negli ultimi mesi ha conosciuto alcuni Uomini. Dopo aver rotto con Leonardo, a causa di alcuni forti sospetti provocati da un paio di segnalazioni, la Galgani si ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)doccia gelata per latorinese, la quale di recente ha incassato un’altraamorosa. Ecco i dettagli della situazione Nel pomeriggio di lunedì, su Canale 5, è ripartita la nuova settimana di “”. Lo show prosegue con i due tronisti che stanno approfondendo le loro conoscenze, in modo tale da orientarsi verso la scelta che, per il momento, non sembra ancora molto vicina. Nel frattempo, a catturare le attenzioni dello studio televisivo ci ha pensato nuovamente(Instagram)Anche lei infatti, negli ultimi mesi ha conosciuto alcuni. Dopo aver rotto con Leonardo, a causa di alcuni forti sospetti provocati da un paio di segnalazioni, lasi ...

