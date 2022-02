Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 2/02/22 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Va premesso che all’alba del 2022 quando uno accende Canale 5 alle 14.45 e decide scientemente di guardare Uomini e Donne è abbastanza consapevole dello spettacolo che si troverà di fronte. Con tutta probabilità, quindi, quel qualcuno non ha granché di meglio da fare, in quel momento, e sceglie semplicemente di staccare un po’ il cervello. Nessuna grande pretesa, quindi. Si sa a cosa si va incontro. Se uno vuole qualcosa di serio va su RaiReplay e fa partire l’ultima puntata di Chi l’ha visto?, nel caso si punti a qualcosa di divertente si può aprire Netflix, se si bramano emozioni si mette su il dvd di un bel classicone del cinema e via, quando si vuole qualcosa di vero ci sono dei bellissimi documentari in giro. Se invece uno pigia su Canale 5 è perché proprio non ha sbatta di impegnarsi più di tanto, ecco. Che chi guarda ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Va premesso che all’alba del 2022 quando uno accende Canale 5 alle 14.45 e decide scientemente di guardareè abbastanza consapevole dello spettacolo che si troverà di fronte. Con tutta probabilità, quindi, quel qualcuno non ha granché di meglio da fare, in quel momento, e sceglie semplicemente di staccare un po’ il cervello. Nessuna grande pretesa, quindi. Si sa a cosa si va incontro. Se uno vuole qualcosa di serio va su RaiReplay e fa partire l’ultimadi Chi l’ha visto?, nel caso si punti a qualcosa di divertente si può aprire Netflix, se si bramano emozioni si mette su il dvd di un bel classicone del cinema e via, quando si vuole qualcosa di vero ci sono dei bellissimi documentari in giro. Se invece uno pigia su Canale 5 è perché proprio non ha sbatta di impegnarsi più di tanto, ecco. Che chi guarda ...

