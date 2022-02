“Una bella cifra”. Sanremo 2022, quanto guadagnano i cantanti in gara. Scoperto il cachet (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Altro che i cachet dei reality, quelli che ricevono i 25 big in gara per partecipare al Festival di Sanrem 2022 sono ben più sostanziosi. Non si tratta solamente di un’opportunità per sfondare nel mondo della musica, o, per chi già ci è riuscito, per tornare alla ribalta, ma anche per guadagnare un bel bottino. A rivelare la cifra è stato il sito Dagospia. Tanti singoli fino a poco prima inediti hanno costellato Sanremo 2022 di emozioni ed originalità. Amadeus e Fiorello sono tornati a scherzare fianco a fianco sul sacro palco dell’Ariston e oramai, in quanto a coesione e simpatia, sono una garanzia. Poi tanti ospiti, i vincitori della scorsa edizione, Maneskin, la co-conduttrice per una sera Ornella Muti e, soprattutto, finalmente il ritorno del ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Altro che idei reality, quelli che ricevono i 25 big inper partecipare al Festival di Sanremsono ben più sostanziosi. Non si tratta solamente di un’opportunità per sfondare nel mondo della musica, o, per chi già ci è riuscito, per tornare alla ribalta, ma anche per guadagnare un bel bottino. A rivelare laè stato il sito Dagospia. Tanti singoli fino a poco prima inediti hanno costellatodi emozioni ed originalità. Amadeus e Fiorello sono tornati a scherzare fianco a fianco sul sacro palco dell’Ariston e oramai, ina coesione e simpatia, sono unanzia. Poi tanti ospiti, i vincitori della scorsa edizione, Maneskin, la co-conduttrice per una sera Ornella Muti e, soprattutto, finalmente il ritorno del ...

